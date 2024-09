El propietari del gos respon durament al Parc de l'Alt Pirineu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El propietari del gos atacat per l'os al Pic de Sanfons el dijous, ha respost durament, a través de les seves xarxes socials, a les acusacions de culpabilitat que va fer el Parc Nacional de l'Alt Pirineu a través de les seves xarxes socials. El propietari ha volgut remarcar que l'incident va passar a Andorra i no al Parc Nacional català i que 'Andorra s'està menjant les conseqüències que vosaltres (i no ells) hagueu decidit posar ossos al Pirineu'.

Ha assegurat que banders i policia van mostrar preocupació i interès pel ca des del 'primer moment' i que aquests cossos també es van adreçar al veterinari on s'estava cosint la cara del gos, 'mentre que vosaltres -en referència al Parc Nacional- l'únic que fèieu era escriure un tuit'.

El propietari es defensa de les acusacions remarcant que, tot i que el gos anava deslligat, 'porta xip, està identificat i si fa una cosa mal feta, com a propietari seu, assumeixo les conseqüències'. I contraataca acusant el Parc Nacional de descuidar-se dels ossos que hi ha a les muntanyes. 'L'os és "propietat" vostra. Segurament és un dels molts que no sabeu ni que teniu i que quan ataca un ramat d'ovelles feu les mil i una filigranes per no pagar al pastor la indemnització que li toca'.

El propietari ha volgut demanar al Parc Nacional que es tracti el tema amb serietat, 'perquè posar ossos al Pirineu no és com qui posa fitxes del parxís' i ha lamentat que algun dia hi haurà una desgràcia.