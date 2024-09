Espot anuncia dos o tres edificis més de lloguer assequible a les parròquies centrals

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern ha anunciat que, abans de finals d'any, podrien haver-hi dos o tres edificis més de lloguer assequible, aquests a les parròquies centrals. Espot ha mencionat, en relació a la construcció de pisos de lloguer assequible, que l'obligació per part de Govern és "posar-los a l'abast d'aquelles persones que s'han registrat degudament al registre d'habitatges de lloguer assequible i que compleixin els requisits" tan aviat com estiguin disponibles. "Tan bon punt vagin arribant als altres habitatges, evidentment els posarem a disposició" ha declarat.

"Els ciutadans el que volen és poder viure en un pis on paguin un lloguer, que sigui assequible i que, per tant, puguin arribar a finals de mes per poder satisfer les altres necessitats, que són moltes". Així ho ha posat sobre la taula el cap de Govern, Xavier Espot, durant les valoracions al discurs del dia de Meritxell del síndic general, Carles Ensenyat. El màxim mandatari del país ha recalcat que Ensenyat ha fet una crida extensiva a tot el conjunt d'actors polítics que subscriu totalment i on han incidit que la prioritat és poder donar resposta a les necessitats dels ciutadans.

'Les xarxes no són les urnes' ha expressat Espot en referència a les crítiques a l'acord d'associació. En aquest sentit, ha remarcat que hi ha moltes incògnites des del punt de vista procedimental que fan 'difícil poder fixar de manera concreta la data del referèndum. Encara no se sap quan s'emetrà l'opinió del Consell de la UE, i si aquesta serà de validació completa del text, o hi haurà esmenes que s'hauran d'incorporar.' Si tot va bé, apunta Espot, l'any que ve s'hauria de celebrar la consulta. Però es podria posposar si hi ha traves en el procés. 'El Consell de la Unió Europea haurà de valorar si caldrà que els estats membres aprovin l'acord o no. Si és un acord mixt o no' ha matisat Espot, en referència a les possibles traves abans de la celebració del referèndum. 'El més probable és que no sigui un acord mixt, perquè s'ha treballat en aquest aspecte', ha apuntat Espot.

Pel que fa a la negociació que està duent a terme el Govern amb la Unió Europea per aplicar el sistema ETIAS, Espot ha remarcat que no s'està anant a correcuita, ja que 'el tema encara no estava preparat per ser negociat', i ha celebrat que Andorra tingui l'oportunitat de negociar amb la Unió Europea una exempció en el marc del sistema. 'No serà una negociació senzilla, però parteix d'unes bones bases, i tenim la garantia que, acabi com acabi aquesta negociació, no hi haurà uns controls sistemàtics a la nostra frontera' ha volgut aclarir Espot.