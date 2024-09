Detingut un turista per violència de gènere la matinada del dissabte en un hotel de Ciutat de Valls

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia va detenir, el dissabte a la matinada, un home espanyol de 26 anys per violència de gènere en un hotel de Ciutat de Valls. El cos de seguretat va rebre l'avís, provinent de l'hotel, a les 1.08 hores de la matinada, i es va desplaçar al lloc dels fets amb una patrulla, posteriorment reforçada per dos agents més. La dona, va haver de ser traslladada a l'hospital a causa de les ferides provocades per l'home.

El turista espanyol va quedar detingut a l'acte i passarà a disposició judicial avui mateix, on s'haurà de decidir si s'empresona l'acusat o se'l deixa en llibertat a l'espera de judici.