Concòrdia i PS reclamen tenir en compte les propostes de la minoria i cercar consensos

Les reaccions dels grups parlamentaris al discurs del síndic general pel Dia de Meritxell no s'han fet esperar i des de la minoria s'ha demanat que les seves propostes per tal de solucionar els problemes del país es tinguin en compte al Consell General en el nou curs polític que tot just comença.

Escalé crítica 'lleis que no haurien d'haver existit'

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha començat les seves declaracions assegurant que "comença el període de sessions de la legislatura de les lleis que no haurien d'haver existit". Escalé ha posat en relleu que durant el darrer any s'han aprovat lleis sobre habitatge, sobre conservació del territori, sobre el poder adquisitiu en general i sobre immigració "que amb una gestió més acurada, pràctica i sostenible en el nostre dia a dia no hauríem necessitat". El president del grup parlamentari de Concòrdia ha assegurat que els textos aprovats recentment són "molt agressius per al teixit econòmic i social" i, per tant, són la conseqüència de no "haver fet bé les coses" amb anterioritat. En aquest sentit, ha atacat directament el discurs de Demòcrates, afirmant que des de la formació es pronuncien "paraules molt bones", però que realment el que es necessita són "accions pràctiques".

Baró referma la importància de l'acord d'associació



Pere Baró ha afirmat que "som el primer partit que vam dir sí a Europa i li donarem suport. Pel tema de l'habitatge si algú vol trobar consens, ens hi trobarà, principalment perquè ja fa anys que proposem mesures", ha dit. Així mateix, ha asseverat que "les mesures que s'apropin a allò que nosaltres fa 10 anys que reclamem hi estarem a favor" mentre que aquelles que s'allunyin d'aquest objectiu no comptaran amb el suport de la formació. Baró també ha exposat que tot el que s'està fent fins ara "no funciona" i així ho demostra el moment "delicat" pel que està passant la ciutadania. "Esperem que el Govern i els grups de la majoria tinguin aquesta amplitud de mires per poder trobar un text consensuat, on la majoria ens puguem sentir confortables", ha indicat.

Montaner defensa un debat des del pragmatisme

Carine Montaner, ha reconegut que l'acord d'associació marcarà el nou curs polític i ha advocat perquè hi hagi un debat democràtic des del pragmatisme. En aquest sentit, s'ha mostrat crítica amb les negociacions, ja que a parer seu es perdrà el model actual d'immigració i aquesta "és la nostra línia vermella". Amb tot, Montaner ha assegurat que Andorra Endavant farà "un debat amb respecte, amb base i arguments". Pel que fa a la resta de reptes que queden al davant, s'ha mostrat crítica amb la llei òmnibus: "Estem totalment en contra perquè l'intervencionisme excessiu té un efecte contrari al desitjat i, per tant, crec que la situació ho serà encara més". A l'últim, ha encoratjat al Govern a lluitar "contra les empreses pantalla", ja que "aquí està la clau" de tot plegat, ha conclòs.

Pintos valora positivament el discurs



Víctor Pintos, el conseller no adscrit, ha valorat positivament el discurs del síndic general, apuntant que 'són reflexions amb molta documentació' i que 'la conclusió que se'n pot treure és que tots els camins convergeixin en sintonia'. Pintos ha remarcat que 'cal ser capaços de consensuar grans línies estratègiques i no quedar-nos en qüestions partidistes', en referència a l'acord d'associació i en les mesures per l'habitatge.

Jordana defensa l'acord d'associació com un pas més

El president del grup parlamentari de Demòcrates, Jordi Jordana, ha posat sobre la taula aspectes cabdals com l'acord amb la UE i la successió del copríncep episcopal, dos temes que representen "una continuïtat del país". Pel que fa a Europa, ha dit que "no és un trencament ni l'apocalipsi, sinó que s'ha d'entendre com un pas més dins d'aquest acostament progressiu d'Andorra" i, per tant, "tot s'ha de relativitzar i analitzar-ho de forma positiva". També ha apostat per acabar de consolidar el creixement ordenat del país, tant pel que fa a habitatge com a creixement urbanístic o immigració, elements que es troben recollits "dins la llei òmnibus que tenim sobre la taula".

Ensenyat posa l'accent en el pragmatisme

El president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Ensenyat, ha manifestat la seva satisfacció pel discurs d'Ensenyat i ha posat l'accent en la paraula de pragmatisme, un terme que "identifica la nostra tasca d'ara endavant" en qüestions com l'acord d'associació. "Hi ha posicions molt maximalistes a favor i en contra i, al final, hem de fugir d'interpretacions i ens hem de centrar a analitzar d'una forma objectiva quines són les conseqüències positives o negatives que aportarà l'acord", ha finalitzat.