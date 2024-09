Bombers rescata una excursionista a la Vall del Madriu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els bombers han hagut d'enlairar l'helicòpter per rescatar una excursionista ferida a la Vall del Madriu. L'avís ha arribat a les 10.30 hores i el cos de seguretat s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, on una excursionista no resident, que anava acompanyada, s'havia lesionat a la zona del turmell i no podia continuar. L'helicòpter l'ha traslladada a l'hospital.