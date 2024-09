Millora a les carreteres de la Comella i de la Rabassa

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’executiu ha adjudicat els treballs de millora puntual a la carretera de la Comella, a l’altura del punt quilomètric 4,5, per un import total que ascendeix fins als 295.000 euros. Els treballs consistiran a arranjar una deformació notable de la calçada, substituir les barreres de contenció i fer una cuneta nova, així com reparar els sistemes de drenatge de les aigües pluvials i adequació dels pous. El termini d’execució de les obres a la infraestructura serà de tres mesos.

En paral·lel, el Govern també ha adjudicat els treballs de manteniment de la carretera de la Rabassa per un import que oscil·la al voltant dels 267.000 euros. Els treballs consistiran a substituir en un tram de 1.250 metres lineals la barrera metàl·lica per una de fusta i adequar-la a la normativa vigent. El termini d’execució dels treballs per a aquest projecte és com el de la Comella, de 12 setmanes.