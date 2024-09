En llibertat a Espanya el 'Rei d'Onlyfans'

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Sergio Fuentes, el 'Rei d'Onlyfans' va ser posat en llibertat provisional, fa uns dies, després de ser empresonat des del març a Espanya, segons apunten diversos mitjans espanyols. Fuentes va ser detingut per obligar, presumptament, amb falsedats a dues menors a pujar contingut sexual seu a la xarxa social. Se li imputen delictes de tràfic de persones, corrupció de menors i hisenda pública.

El 'Rei d'Onlyfans', segons apunta el diari espanyol La Vanguardia, citant el jutjat d'Arganda del Rei, va comerciar amb contingut sexual de dues menors de 17 anys d'un institut de Madrid. La llibertat provisional de Sergio Fuentes l'ha dictada l'Audiència de Madrid, que estima que la prolongació de la presó podria resultar 'desproporcionada'. El tribunal argumenta que no hi ha risc de destrucció de proves ni de fuga, tot i que l'acusat residia al Principat fins fa poc temps. L'audiència li ha retirat el passaport, i li prohibeix apropar-se a menys de 500 metres de les menors ni contactar per elles per cap xarxa social.