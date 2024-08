La Uifand prepara l’informe de la cinquena ronda del Moneyval

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La unitat d’intel·ligència financera (Uifand) està preparant l’informe corresponent a la cinquena ronda d’avaluació del Moneyval (el Comitè d’Experts sobre Avaluació de Mesures contra el Blanqueig de Diners i el Finançament del Terrorisme). El Principat hi està actualment immers de manera paral·lela i conjunta, en haver de confrontar dues avaluacions del Moneyval alhora, la cinquena i la sisena ronda. Segons s’assenyala a la memòria de la Uifand corresponent al 2023, “pel que fa a la finalització de la cinquena ronda d’avaluació, i pel nostre cas en particular, tal com ja hem referit oportunament amb anterioritat, tenim el compromís de presentar de cara a la plenària del mes de desembre de 2025 un nou informe de progrés, tal com s’acordà després de la proposta presentada pel secretariat, la qual fou acceptada de manera unànime durant la celebració del ple de la 64a sessió del Moneyval celebrada el mes de desembre de 2022”