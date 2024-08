Ruixats febles de nit avui i demà

Les nuvolades amanaçadores d'avui no deixaran precipitacions al PrincipatServei Meteorològic Nacional

Demà serà un dia semblant al d'avui, amb una mica més de nuvolositat i amb les temperatures màximes un parell de graus per sota de les d'avui, però ambdós dies es destacaran per ruixats febles durant la nit, que podrien afectar el conjunt del país. El diumenge, entrarà un front que portarà precipitacions generalitzades a partir del migdia, que poden ser més abundants al nord del Principat. La setmana vinent estarà marcada per la inestabilitat, amb la possibilitat de ruixats cada dia.

Les temperatures mínimes d'avui s'han situat als 10 graus al Pas de la Casa i a 1.500 metres, i als 15 graus a la capital, mentre que les màximes s'han enfilat fins als 29 graus a Andorra la Vella i els 25 graus a 1.500 metres. Les temperatures cauran, aquest cap de setmana i a partir de dilluns, fins a 5 graus a la capital.