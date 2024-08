Prop de 500 persones en situació irregular a Andorra

Argentinos en Andorra va xifrar en 500 les persones que es troben al país en situació irregular a causa de reagrupaments mal executats, 200 de les quals serien menors. Són dades que va compartir el president de l’associació, Marcelo Ponce, i que podrien ser inclús més elevades a causa que hi ha gent que no vol compartir la seva situació “per vergonya en tractar-se d’un tema tan delicat”.

La problemàtica va arribar fins a la ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, que es va reunir amb Ponce dimecres arran de la petició d’Argentinos en Andorra per parlar sobre les dades que van publicar. A la trobada, es va arribar a tres conclusions principals a les quals el ministeri es va comprometre: reforçar els controls d’immigració, definir i aclarir bé quines són les normatives vigents i millorar els portals d’informació.

“L’augment de controls servirà per organitzar el sistema migratori i el flux de gent que entra al país”

La mesura d’augmentar els controls es començarà a aplicar amb la llei òmnibus, que s’està tramitant al Consell General i haurà de servir per “organitzar el sistema migratori i el flux de gent que entra al país”, segons va explicar Ponce. Aquests seguiments més intensos serviran per veure qui entra per les fronteres i en quina situació es fa. A més, amb el nou text –en cas que s’aprovi tal com es va presentar– si Govern enxampa un resident que hagi fet un reagrupament de manera irregular, aquella persona perdrà el permís de residència i el dret a renovar-lo. Per tant, serà expulsada d’Andorra tota la família, mentre que fins ara només es feia fora la persona que no tingués els papers en regla.

“Hi ha gent que viu tan malament al seu país que prefereix viure de manera precària a Andorra”

La prevenció per evitar la immigració irregular comença per informar bé tothom. El motiu principal que ha provocat els 500 casos que denuncia l’organització, va explicar Ponce, “és la manca d’informació”, ja que molts nouvinguts arriben sense consultar bé quina és la llei per establir-se i viure al país. Ponce va reiterar que moltes de les persones que venen pensen que es podran instal·lar a Andorra de manera fàcil, “però quan arriben veuen que no és així”. En part, això es dona perquè fa anys “moltes famílies arribaven al Principat i a poc a poc podien regularitzar la seva situació després d’instal·lar-se, però aquesta situació avui en dia ja no és així ni que molta gent es pensi que sí”, va explicar Ponce. Per aquest motiu, va celebrar la bona recepció a la proposta de millorar els portals d’informació que els immigrants poden consultar per tal que sàpiguen bé quina és la documentació que es requereix i els processos que s’han de seguir per viure a Andorra.

Ponce va destacar una altra problemàtica que se suma a la manca d’informació amb la qual molts immigrants arriben al país. I és que a les xarxes socials existeix molt boca-orella que promou la idea que vindre a Andorra és fàcil i es poden aconseguir els permisos de manera àgil a causa de la facilitat que existia fa temps, va alertar Ponce.

Un altre motiu pel qual arriben estrangers amb la intenció de quedar-se a Andorra és la mala situació que viuen als seus països. Ponce va explicar que hi ha casos on els immigrants són conscients que estan entrant al país de manera irregular, però “viuen tan malament al seu país que prefereixen viure de manera precària a Andorra que quedar-se allí”. Tanmateix, Ponce va remarcar que “no es tracta de victimitzar ni consentir la nostra comunitat –la sud-americana–”, sinó que el més important és complir la llei i entendre les conseqüències dels actes. El que sí que va demanar el president d’Argentinos en Andorra és que a causa de la complexitat de moltes de les situacions en les quals es troben aquests immigrants, “cal tractar cada cas de la manera més humana possible”. Amb aquesta idea, Argentinos en Andorra treballa per ajudar les persones que contacten amb l’associació amb problemes relacionats amb la immigració per tal d’aconsellar-les i guiar-les dins de la legalitat vigent per tal d’evitar que ningú ho passi malament.