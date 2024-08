Oberta la convocatòria per demanar ajuts d’ensenyament superior

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El termini de presentació de sol·licituds per obtenir un ajut per a estudis d’ensenyament superior es va obrir dimecres passat i es mantindrà activa fins al 30 de setembre vinent. Els beneficiaris són estudiants de formació professional superior i de primer i segon cicle universitaris en centres situats a Andorra, estudiants de formació professional superior i de primer i segon cicle universitaris en centres situats a l’estranger, i estudiants de formació professional superior i de primer i segon cicle universitaris en la modalitat a distància. La sol·licitud es pot fer via telemàtica o al servei de Tràmits del Govern.