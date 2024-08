Ferida de consideració una turista pel cop d’una vaca

Verificat per

Verificat per

Publicat per

Una turista de 49 anys ha hagut de ser intervinguda al quiròfan i roman ingressada a l’hospital a causa de la ferida de consideració soferta pel cop de banya d’una vaca. Els fets van succeir dimecres a la tarda en una zona propera al Pas de la Casa i, segons la informació facilitada, l’incident hauria ocorregut mentre la dona i la família que l’acompanyava feien fotografies prop de l’animal. La ferida va ser traslladada en helicòpter a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Segons van explicar des del centre sanitari, la dona va haver de ser intervinguda d’urgència a quiròfan a causa de les ferides provocades per l’atac de l’animal. Les mateixes fonts van indicar que la ferida és profunda, però no de gravetat, tot i que la víctima haurà de passar uns dies a l’hospital recuperant-se. Va ser el servei d’urgències mèdiques el primer a intervenir en l’incident i va avisar la policia uns minuts abans de les vuit del vespre, amb el requisit de fer l’acompanyament amb helicòpter per traslladar la persona ferida a l’hospital.

El cos d’ordre va assenyalar que l’incident podria haver tingut lloc ja en territori francès, a l’altra banda del riu Arieja, i que s’havia obert una investigació. Una de les qüestions que s’havien de determinar ahir era la identitat del vaquer, que podria ser d’origen francès, així com determinar quin animal havia protagonitzat l’incident.