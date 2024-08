La Creu Roja ha registrat 310 intervencions a les festes majors

La Creu Roja Andorrana ha registrat un total de 310 intervencions preventives, entre els dispositius del Punt Lila i el Rolling And durant les festes majors. Aquestes intervencions inclouen consultes informatives, distribució de material preventiu i la realització de tests preventius, que han estat ben acollits per la població.

El Punt Lila ha realitzat un total de 36 intervencions, de les quals 6 van ser amb menors d’edat. Les accions s’han centrat principalment en l’educació sexual, complementades amb la distribució de material preventiu com preservatius i tapagots. S’ha observat un increment en les intervencions amb joves d’entre 14 i 17 anys, que en la majoria dels casos estaven acompanyats per un adult, qui els explicava la funció del Punt Lila i quan acudir-hi. Rolling And ha afectuat 274 intervencions, de les quals 99 han estat tests preventius amb etilòmetre. D’aquests, el 35% eren faltes penals, el 40% no sancionables i el 25% faltes administratives. Només un menor d’edat ha fet ús del dispositiu i el 53% han sigut joves de 18 a 24 anys, el 34% participants de 25 a 30 anys i el 12% persones majors de 30 anys. El 55% dels que ho han fet servir eren homes i el 45% restant, dones. A més, s’han realitzat 175 intervencions d’educació sanitària, amb un augment notable d’intervencions entre els majors de 30 anys, i una participació molt activa del grup de joves d’entre 18 i 24 anys, que ha estat especialment rellevant en consultes i proves.

Un aspecte destacat va ser l’èxit en la sensibilització sobre l’autoprotecció i la consciència dels perills associats a l’ús de substàncies. Entre les recomanacions de la Creu Roja, destaca la d’evitar conduir després del consum d’alcohol i optar per utilitzar el transport públic proporcionat pel comú, per garantir la seguretat de tots els assistents, entre d’altres. Els equips també van oferir informació essencial sobre com actuar en situacions d’assetjament i sobre els protocols d’actuació a seguir. A més, es va posar un èmfasi especial en l’educació sexual i la distribució de material preventiu com preservatius i tapagots, amb un total de 148 tapagots repartits per conscienciar sobre l’autoprotecció en entorns festius. La resposta del públic va ser molt positiva, amb un alt nivell de participació en les activitats preventives. Els dispositius van ser àmpliament utilitzats per joves i adults en les diferents festes majors, ja que coneixen els dispositius i mostren el seu interès per ells.