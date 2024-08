El Fòrum de la Joventut critica la ubicació dels pisos socials

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

“Estem molt contents amb el canvi de reglament, però començar amb el Pas de la Casa no era la millor opció”. Aquestes van ser les paraules que la presidenta del Fòrum de la Joventut, Lisa Cruz, va fer servir per descriure la mesura del Govern de facilitar l’accés als pisos de vivenda social als joves eliminant el requisit de presentar un contracte de lloguer per poder aplicar. Cruz, que és originària del Pas, va explicar que el fet que els primers pisos socials surtin al Pas impedeix l’accés a molts joves, ja que no tenen vehicles propis i per a ells no és fàcil desplaçar-se cap al centre, on molts tenen la feina.