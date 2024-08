Evacuat amb grua d'un hotel de la capital un home amb problemes d'obesitat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els bombers han mobilitzat, aquesta tarda, un camió grua per evacuar un home amb problemes d'obesitat que es trobava malament en un hotel d'Andorra la Vella. El servei d'emergències ha requerit l'ajuda del cos de bombers a les 18.15 hores d'aquesta tarda. Una vegada a l'hotel, bombers ha decidit que la millor opció per evacuar a l'home era amb el camió grua, ja que han vist inviable baixar-lo, tant per l'escala com per l'ascensor, segons ha informat bombers. L'home ha pogut ser traslladat a l'hospital.