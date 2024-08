FEDA recupera les estacions de la vall del Riu i Cabana Sorda

L’equip de manteniment de FEDA ha estat l’encarregat de recuperar aquestes dues estacions meteorològiques, que se sumen a les altres sis que FEDA té repartides al territori andorrà. Aquestes havien quedat en desús després de patir desperfectes anys enrere, i enguany s’ha decidit recuperar-les per incrementar el volum de dades de les quals es disposa i millorar la precisió de les informacions amb les quals treballen FEDA i el Servei Meteorològic Nacional, a qui se cedeixen totes les dades recollides.

En aquestes estacions es registren dades de temperatura, humitat, direcció i força del vent, pluviometria i pluja i neu de forma automatitzada. Amb aquesta informació, FEDA té una base molt útil per analitzar el comportament del consum elèctric en les diferents zones del país i poder estudiar com afecten les variacions de temperatura en la demanda energètica. A més, aquesta anàlisi i la disponibilitat de les dades de forma automatitzada permeten també adaptar les previsions de compra d’electricitat als països veïns, en funció de la demanda esperada.

Així mateix, el registre de les dades de pluviometria i de gruixos de neu es tenen en compte també per a la previsió de la fosa i la disponibilitat d’aigua per a la producció de la central hidroelèctrica de FEDA.

DADES COMPARTIDES

A més, les dades recollides es comparteixen de forma automàtica amb el Servei Meteorològic Nacional, que disposa de més estacions meteorològiques per cobrir totes les cotes d’interès el Principat, i que les fa servir per poder elaborar tots els informes derivats de la previsió del temps, Butlletí d’Allaus i estudis climatològics, i al centre de recerca i investigació del CENMA.

Les dades de les principals estacions meteorològiques estan disponibles al públic als webs www.meteo.ad i www.feda.ad.

TEMPERATURES MÀXIMES DE SET GRAUS PER SOTA DE L'HABITUAL PER L'ÈPOCA DE L'ANY

L’onada de calor ha donat una treva i ja des de dimarts s’estan registrant temperatures màximes per sota de les habituals per l’època de l’any. El servei de Meteorologia indica que ahir van estar set graus per sota del normal. En un dia plujós, la màxima d’ahir al Roc de Sant Pere va ser de 19,4 graus. Cal recordar que l’estació venia de 22 dies seguits registrant temperatures màximes per sobre dels 30 graus. Les mínimes estan dos graus per sobre de l’habitual, però ahir es va registrar 15 graus de mínima a Andorra la Vella i dos al Pas de la Casa. Per avui es preveu un augment de les temperatures, tot i que es podrien repetir els ruixats a la tarda. Les temperatures màximes seran de 25 ºC a Andorra la Vella, 21 ºC a 1.500 metres i 9 ºC al Pas de la Casa. Les mínimes de 13 ºC a Andorra la Vella i 5 ºC al Pas de la Casa.