Dues empreses volen els vols a Palma i Madrid

El Govern ha rebut dues ofertes d’empreses que volen explotar la línia que s’obrirà entre l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell i Palma de Mallorca a la tardor i que continuarà durant el 2025, i la de Madrid un cop s’esgoti a final d’any l’actual concessió. El termini per presentar ofertes finalitzava dijous i ara s’obre el període per avaluar la documentació presentada, certificar que compleix els requisits demanats i avaluar les ofertes per formalitzar l’adjudicació. Tot i que l’executiu va indicar que no podia facilitar la identitat dels aspirants perquè encara no s’havia fet l’obertura de plecs, des d’Air Nostrum, actual adjudicatària de la línia a la capital espanyola i que també va dur a terme durant l’hivern els vols de la prova pilot a Palma, van confirmar que tornen a aspirar a la licitació.