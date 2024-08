Una vintena de positius de llengua blava en bestiar boví

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els mostrejos que estan duent a terme els equips del ministeri d’Agricultura i Medi Ambient entre el bestiar oví i boví per detectar contagis de llengua blava han donat com a resultat un índex especialment elevat en vaques. Concretament en 21 de les 95 a les quals se’ls va fer analítica. En el cas del bestiar oví, els positius van ser tres de 72 mostres analitzades. El titular de la cartera, Guillem Casal, va actualitzar ahir les dades d’afectació de la patologia i va atribuir la major presència en el bestiar boví per les dificultats de vacunació que comporta que estiguin actualment a la muntanya. En canvi, pràcticament la totalitat del ramat oví ja està immunitzat. A banda dels casos detectats durant els mostrejos que són essencialment “asimptomàtics”, Casal va assenyalar que també pateix la malaltia una llama d’un propietari escaldenc. Positius que se sumen als casos detectats en dues ovelles (de Llorts i Sant Julià) i en un mufló.

Novament, el responsable d’Agricultura va insistir que la llengua blava no té afectació sobre la qualitat de la carn i que tampoc incideix negativament la vacuna. I va recordar que els contagis no es produeixen entre animals, sinó que l’origen és un mosquit que òbviament està a Andorra. La vacuna és l’arma de protecció, però el ministre va insistir en les dificultats logístiques d’immunitzar la vacada ara mateix. Tot i així, ja tenen una primera dosi (aquest bestiar en necessita dues) els animals de Canillo, Encamp i la Massana.