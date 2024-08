Pregunta parlamentària del PS sobre l’acord de joventut

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller general socialdemòcrata Pere Baró ha entrat una bateria de preguntes escrites sobre el seguiment de la implementació de l’acord de joventut, text que es va aprovar per unanimitat la legislatura passada, concretament el 15 de juliol del 2021. Baró ha sol·licitat conèixer qui dirigeix i supervisa l’acord, quins recursos humans, econòmics i materials s’hi destinen i el calendari d’implementació de les mesures estipulades en el text esmentat, així com la previsió d’aquelles que encara no s’hagin desenvolupat. A més, demana saber el grau d’assoliment pel que fa a les polítiques de joventut i relacions amb les administracions, àmbit laboral, habitatge, diversificació i dinamització econòmica, sanitat i salut pública, educació, polítiques de gènere, culturals, mediambientals i de lluita contra el canvi climàtic, i d’integració europea i internacional fins al dia d’avui.