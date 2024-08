L’USdA suma una nova secció de seguretat

El sector de la seguretat privada s’ha constituït com una nova branca sindical de la Unió Sindical d’Andorra (USdA). Fa quatre mesos que van començar els tràmits per configurar aquesta nova secció. Les principals reclamacions del sector de la vigilància privada són els salaris (es queixen que no es té en compte l’antiguitat), els horaris (es compleixen jornades de dotze hores) i la formació (es contracten auxiliars sense formació en seguretat per cobrir llocs de feina que requereixen uns coneixements específics).

Gabriel García és el portaveu de la nova branca i indica que el sector té unes “necessitats clares”. “Les lleis impulsades pel Govern estan molt bé, però encara s’han de desenvolupar. Continuem descoberts.” El punt prioritari que volen treballar des del sindicat és el del reconeixement salarial dels anys d’experiència: “En algunes empreses andorranes, un vigilant armat que ja acumula uns anys de feina està cobrant el mateix que una persona que acaba d’entrar a treballar. No s’està respectant l’antiguitat.”

García parla de “sous baixos” i jornades de “dotze hores” per “poder guanyar un duro”. “Hi ha gent que fa sis anys que treballa i pot estar cobrant el mateix que una persona que comença i no té permís d’arma. Jo no vull que apartin l’auxiliar que entra, que també s’ha de guanyar la vida, però la responsabilitat és diferent.” Quant a les hores: “El més lògic és haver de treballar vuit hores, no pas deu o dotze. Es fan moltes hores extres i els horaris del sector impedeixen conciliar amb la vida familiar.” García assenyala que les empreses amplien el sou amb un “plus de simpatia” que acostuma a ser un extra d’uns cinquanta euros mensuals.

La formació és l’altre punt crític: “Cal preparar els vigilants. És necessari donar formació. Alguna empresa ja n’ofereix, però, en general, sembla que es vulgui cobrir una vacant amb una persona que no està instruïda, que no té els coneixements pràctics i teòrics per assumir les responsabilitats del lloc de feina. Un auxiliar, per exemple, no pot fer un escorcoll en un supermercat i això és córrer un risc.” La formació –accepta García– té un cost per a les empreses, però “és un tema important”.

El portaveu apunta que en cap cas es vol perjudicar els empresaris amb les reclamacions: “No pretenem fer mal a les empreses. Sense elles, de fet, no podem fer res.” Pel que fa al sou, per exemple, “no podem demanar una cosa desmesurada; cal estudiar molt bé quin sou podem reclamar”. Per acabar de constituir-se de manera completa, García va assenyalar que encara queden “passos a fer”. De moment, la secció de seguretat compta amb uns 200 membres, amb representació diversa de les empreses de vigilància.

La de seguretat és la quarta branca sectorial específica de l’USdA. Les altres tres són les corresponents als àmbits del transport sanitari, el servei de taxi i el SAAS.