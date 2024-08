Èxit del Rolling And a les festes majors

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Rolling And ha funcionat molt bé durant les festes majors. Així ho expliquen des de Creu Roja Andorrana, la impulsora d’aquest projecte que té com a objectiu oferir suport preventiu sobre consum d’alcohol i drogues. “Està tenint molt èxit”, va afirmar el director de la Creu Roja, Jordi Fernàndez. “Tenim de deu a vint persones que s’hi acosten cada nit”, va destacar Fernàndez. Per aquest motiu, des de la institució humanitària consideren que el Rolling And “està sent ben acceptat”, va dir el responsable de l’entitat.