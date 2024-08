La policia farà complir la cessió forçosa del pis buit

Un dels punts més controvertit i discutits de la llei òmnibus amb la qual el Govern pretén fer front a la problemàtica de l’habitatge és la cessió forçosa dels pisos buits, d’aquells que clarament siguin identificats com a immobles tancats sense cap ús. El projecte de llei preveu les passes que s’hauran de seguir per aconseguir la col·laboració del titular i poder destinar la vivenda a lloguers assequibles. Hi ha un aspecte, però, que genera dubtes i que l’executiu ha de tenir molt ben resolt per evitar problemes legals, com és la possibilitat evident que algú es negui rotundament a cedir el pis o que el propietari –per les raons que sigui– no hagi estat informat degudament i desconegui que la seva propietat passarà a mans del Govern de manera temporal.

El procediment per fer aflorar al mercat els habitatges buits està ben definit, però el darrer pas fa referència al final de procés, quan transcorregut el termini de compliment voluntari s’obre la via d’execució forçosa de la resolució del Govern. El secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, va explicar que l’executiu prendrà com a base dos textos legislatius que permetran a la Batllia fer l’autorització a la policia per procedir a fer complir la resolució definitiva de l’executiu. La fórmula serà idèntica a la que s’utilitza per als desnonaments: els agents es presenten al pis afectat i si no hi ha cooperació de l’inquili –en aquest cas el propietari– es procedirà a obrir la porta, feina que habitualment fa un serraller.

No és tan clar què es farà amb el mobiliari i objectes que es puguin trobar a l’interior. Puy va assegurar que es farà un inventari de tot per deixar-ne constància, encara que no és del tot clar què es farà amb tot aquest material, si es portarà a un magatzem o com es calcularà el valor que pot tenir.

EL PROCEDIMENT

El secretari d’Estat va voler deixar clar que abans de recórrer a la policia s’esgotaran totes les vies per aconseguir una cessió voluntària i es faran servir totes les opcions disponibles per fer arribar la comunicació al propietari afectat. El primer pas és informar-lo que l’habitatge entra en el supòsit de ser considerat buit. A continuació s’obre un termini de tres mesos perquè el titular justifiqui que no es troba en aquest supòsit, i alhora es dona la possibilitat de vendre, llogar o cedir l’ús de l’habitatge al Govern perquè passi a formar part del parc públic d’habitatges de lloguer a preu assequible. Transcorregut el termini de tres mesos sense que el propietari justifiqui que no està buit, el Govern haurà constatat que entra en el supòsit d’immoble en desús i declararà l’incompliment de la funció social de l’habitatge, acordant, mitjançant una resolució, la cessió obligatòria i temporal de l’ús de l’habitatge en favor del Govern per un termini de cinc anys com a màxim. Una vegada la resolució esdevé notificada i ferma, s’obre un període de compliment voluntari abans de procedir a la via judicial, que tindrà la darrera paraula i podrà ordenar a la policia que faci complir la resolució definitiva. Si un cop en mans de l’executiu el pis no es lloga en sis mesos, retornarà al propietari.