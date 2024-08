Els frescos de Sant Esteve es podran visitar de franc

“Les pintures tornaran a casa gairebé cent anys després d’haver marxat.” Amb enorme satisfacció la ministra de Cultura, Mònica Bonell, va anunciar el retorn dels frescos de La flagel·lació de Crist i El bes de Judes a l’església de Sant Esteve, els quals porten sota el braç un farcit d’activitats programades i la gratuïtat de la visita durant els mesos d’agost i setembre.

La ministra Bonell va assegurar que “amb tota probabilitat” les pintures arribaran avui amb la supervisió d’una delegació de l’equip del departament de Patrimoni Cultural desplaçat a Barcelona i envoltades d’un gran dispositiu de seguretat en l’empaquetatge, el trasllat i la instal·lació dels dos murals a l’Espai Columba dels quals s’encarregarà una empresa especialitzada en el transport d’obres i peces d’art.

“No tindria cap sentit fer una adquisició com aquesta i no compartir-la amb la ciutadania”

“Quan el Govern va decidir adquirir les pintures ho va fer per la Llei de patrimoni que encomana recuperar els béns que han sortit del país i per poder compartir-ho amb els residents i els visitants”, va comentar la titular de Cultura. En aquest sentit, l’executiu ha previst una bateria d’activitats per tal de fer arribar a tothom aquest bé d’interès públic. A més de les visites gratuïtes –que s’iniciaran dimarts 6 d’agost–, es duran a terme visites guiades sota reserva, visites nocturnes, tallers didàctics per a les escoles i visites per a diferents col·lectius del país. El cost total desembutxacat per Govern és de 2,750 milions d’euros, que amb els impostos pertinents podria enfilar-se fins a prop dels tres milions d’euros.

Una de les accions de difusió que el Govern encara no es planteja és la del màping dels frescos, una tècnica que consisteix en la projecció d’aquestes obres i que ja es va fer a l’església de Santa Coloma. “El pressupost del 2024 no té una partida destinada al màping, estem esperant noves fórmules per no fer el mateix que a Santa Coloma”, va indicar Bonell, que va afegir que “ara tenim l’oportunitat de gaudir de les pintures i més endavant ja veurem què fem”.

La ministra va cloure que “no tindria cap sentit fer una adquisició com aquesta i no compartir-la amb tota la ciutadania”.

ALTRES TEMES

S’ENTRA LA LLEI ÒMNIBUS

El ministre portaveu, Guillem Casal, va manifestar que l’executiu havia enviat a tràmit ahir al migdia la llei òmnibus al Consell General. Sindicatura haurà de validar ara el text.

RÀDIO ANDORRA VIRTUAL

La museïtzació de l’antic centre emissor de Ràdio Andorra amb realitat augmentada s’ha adjudicat a Blit Entertainment, que presenta una proposta amb diferents tècniques.

12 ASSISTENTS D’IDIOMES

Dotze assistents de conversa en anglès i francès faran estada a les escoles durant el curs 2024-2025, anant els professors d’anglès al sistema andorrà i els de francès, a l’espanyol.