Montaner demana construir habitatges a preu assequible al terreny de Grifols

A la sortida de la seva absolució, Carine Montaner ha aprofitat per recordar que ella ja va alertar de l'endeutament de Grifols que va "portar conseqüències a nivell de borsa" per la multinacional i que, segons Montaner, hauria estat el motiu pel qual la farmacèutica ha acabat no venint al país. La líder d'Andorra Endavant també ha agraït la participació ciutadana que va mobilitzar-se per aturar el projecte

Montaner, que va ser una de les principals detractores del projecte, ha apuntat que "rectificar és de savis" i ha demanat que s'utilitzi el terreny que ha recuperat Govern per construir habitatges a preu assequible o "una residència per la gent gran".