El Govern només acceptarà factures en línia

El portal que s’habilitarà perquè els proveïdors tramitin en format elèctronic les factures a l’administració central es posarà en marxa l’1 d’octubre. I a partir de l’1 de gener del 2025 aquest format serà l’únic vàlid; ja no es permetrà la tramesa en paper. Aquesta va ser una de les decisions avalades ahir pel consell de ministres en la reunió setmanal i implica un pas més en la digitalització de la relació de ciutadania i empreses amb el sector públic que un any després s’estendrà a les administracions comunals i empreses públiques o parapúbliques.

Actualment ja es poden entregar factures al Govern evitant el paper a través del correu electrònic i signades electrònicament. La plataforma implicarà, però, que els proveïdors en podran fer un seguiment de l’estat de tramitació. Una de les conseqüències ha de ser “la incidència positiva en el període d’execució d’aquesta factura”, va indicar el ministre portaveu, Guillem Casal. I, per tant, escurçar un termini de pagament que ara està en 60 dies i que es vol reduir fins a 30.

L’accés al portal es farà a través de la seu electrònica del Govern (www.e-tramits.ad) amb el corresponent certificat electrònic. El període entre l’1 d’octubre, que es posi en marxa el nou sistema, i l’1 de gener, quan esdevindrà obligatori el seu ús, es considera de “transició”. I per tant, encara es permetran les factures en paper malgrat que els operadors no podran saber en quin punt està el procés de tramitació. Els comuns i la resta d’entitats del sector públic tindran fins a l’1 de gener del 2026, prorrogable un any més, per adherir-se al citat portal o crear el seu propi servei. Segons va indicar el ministre portaveu, el període fixat per a les administracions parroquials i empreses de l’àmbit públic era el que ja recollia la Llei de contractació pública.

L’executiu va precisar que empreses i proveïdors de serveis a l’administració que no disposin de signatura digital hauran de sol·licitar el certificat digital al servei de tràmits del Govern o dels comuns i a partir d’aquí donar-se d’alta al Registre de licitadors i d’empreses classificades, a través de la plataforma de contractació del sector públic, des d’on podran atorgar drets d’accés o permisos per al lliurament de factures o per consultar l’estat de les factures registrades, o ambdós, a persones autoritzades.

REGULACIÓ BANCÀRIA

El consell de ministres també va aprovar el projecte de llei de modificació de l’actual legislació sobre solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió. El nou text incorpora les obligacions derivades d’un nou reglament i directiva europea, en base a allò recollit a l’Acord monetari entre Andorra i la UE, i amb l’objectiu d’enfortir l’estabilitat i la resilència dels bancs.

ESTUDI SOBRE L’ALMESQUERA

El Govern destinarà 257.028 euros a un estudi poblacional de l’almesquera en el marc del pla de recuperació d’aquesta espècie de mamífer de riu. El realitzarà l’empresa Ambiotec M&S SLU.

CONTRIBUCIONS

L’executiu s’implica en sis projectes promoguts per la Unesco amb una aportació global de 30.000 euros. Es tracta de programes dirigits a poblacions en risc de vulnerabilitat i a la potenciació de l’educació.

PARAPENT

El Govern es posa a diposició dels comuns que vulguin regular la pràctica del parapent després de l’accident mortal d’un jove que el practicava a Canillo.

EL SUPORT ALS PISOS DEL CEDRE DEPÈN DEL PRESSUPOST “És un projecte que pot encaixar dins de l’estratègia programàtica del Govern”, va dir el ministre portaveu en relació amb el suport que el comú d’Andorra la Vella ha demanat per aixecar el pisos de lloguer assequible que projecta a la zona del Cedre, a Santa Coloma. Serà, però, “la disponibilitat pressupostària” la que determini la implicació. “Ho acabarem d’analitzar”, va afegir Guillem Casal, recordant els contactes recents entre la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, i el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi Gonzalez i la cooperació de l’executiu en altres projectes comunals amb el mateix objectiu: ampliar el parc públic d’habitatge de lloguer assequible. La corporació ha indicat que la iniciativa tirarà endavant, hi hagi o no la implicació del Govern.