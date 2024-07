Els artificiers andorrans col·laboren davant la detecció d'una maleta sospitosa a Marsella

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia ha informat, a través d'un comunicat emès aquest matí a través de les seves xarxes socials, de la col·laboració dels artificiers andorrans, juntament amb els seus homòlegs francesos, davant la detecció d'una maleta sospitosa a Marsella. La maleta es va trobar ahir abans del partit de futbol entre França i els Estats Units dels jocs olímpics. Els cossos policials van assegurar la zona i van evacuar als espectadors. La policia ha informat que es va tractar d'una falsa alarma.

Aquesta tarda, el ministre de l'interior francès ha rebut els policies andorrans desplaçats al país veí per ajudar en el dispositiu dels jocs olímpics, així com a la resta de representants dels cossos policials d'altres països. A la recepció, tal com ha informat la policia, també hi ha assistit l'ambaixadora Eva Descarrega.