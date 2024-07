Dol per la mort d'un pilot d'avió andorrà a Turquia

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Emiliano Barajas Repiso va morir als 39 anys a causa d'un atac de cor a Dalaman, Turquia. El pilot d'un avió d'extinció d'incendis dels bombers turcs, va patir un infart el dimarts, després d'aterrar a l'aeroport de Dalaman provinent d'un servei a la mateixa ciutat, segons han informat diversos mitjans del país.

El diari turc Milliyet va assistir a la ceremònia que es va celebrar a la Direcció Regional del Bosc de Mugla, on també hi van ser presents el director regional dels bombers de Mugla, el germà d'Emiliano Barajas i els seus companys de feina. Milliyet ha informat que en el seu discurs, el director regional del bosc de Muğla, Mustafa Ülkdür, va dir que Emiliano Barajas Repiso va ser un pilot que va servir amb èxit en incendis forestals i es va mostrar consternat per la seva sobtada mort.