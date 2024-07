El Consell Superior de la Justícia investiga per què hi ha dilacions en les sentències

El Consell Superior de la Justícia està investigant per què s'han produit dilacions en algunes sentències de la justícia. En una roda de premsa celebrada aquest dimarts, el president de l'organisme, Josep Maria Rossell, i el seu vicepresident, Antoni Fiñana, han detallat que han obert un procés d'inspeccions per tal de descobrir per quin motiu s'han produit endarreriments en algunes sentències. La voluntat és intentar cercar solucions i evitar que en un futur es produeixin retards, ja que es vol que la justícia sigui més ràpida, transparent i eficaç. S'han a analitzat sentències dels darrers tres anys i els inspectors ja han començat a enviar els primers informes.