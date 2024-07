Constituïda la comissió de seguiment de l’Estatut de l’artista

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La seu del ministeri de Cultura va acollir ahir la constitució de la comissió andorrana de seguiment de l’Estatut de l’artista, en una reunió que va comptar amb la presència de la ministra de Cultura, Mònica Bonell, i que va aplegar els membres de la comissió, entre els quals els dos representants dels artistes proposats per les entitats culturals del país: el poeta Juli Fernández i el director teatral i dramaturg Juanma Casero. Bonell es va mostrar molt satisfeta per poder assolir aquest nou pas que marca la llei i que permetrà resoldre les sol·licituds d’acreditació dels artistes professionals i explicar amb detall els beneficis que aporta el nou Estatut de l’artista. La ministra va emfatitzar la voluntat que la comissió pugui esdevenir un òrgan permanent de trobada i interlocució amb tots els artistes del país. Tal com fixa el reglament de l’Estatut de l’artista, la comissió es reunirà ordinàriament un mínim de dos cops l’any.