El TC admet el recurs d'empara del jove del cànnabis terapèutic

El Tribunal Constitucional va admetre ahir el recurs d'empara presentat per l'advocat del jove detingut i empresonat per portar 560 grams de cànnabis terapèutic. El lletrat inisiteix amb els mateixos arguments que el batlle instructor no va tenir en compte per decretar la llibertat, és a dir, que hi ha arrelament al país i que disposa de treball estable. També s'assenyala que si està al domicili amb control monitorat podrà rebre l'assistència mèdica que requereix per la seva malatia.

El recurs va ser presentat fa un mes, abans de conèixer la decisió contrària del batlle instructor a decretar la lliberat provisional. En el recurs s'apunta que es vulneren dos articles de la Constitució.