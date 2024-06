La producció de fusta cau un 46,2% el 2023 per quart any consecutiu

L'aprofitament dels boscos d'Andorra ha permès que durant el 2023 s'hagin produït un total de 100 tones de fusta. Aquesta xifra, tal com publica aquest dijous el departament d'Estadística, equival a un 46,2% menys que l'any anterior. Si s'analitza el període 2016-2023, es pot veure com l'any passat va ser el quart any consecutiu en el qual la producció de fusta va disminuir després que els tres anteriors la producció de fusta anés a l'alça. De fet, el 2023 és l'any amb la menor producció de fusta des del 2016.

Per parròquies, l'única que ha produït alguna quantitat de fusta durant el 2023 ha estat la Massana. A la resta de parròquies la gestió s'ha limitat a tractaments sense aprofitament i no s'ha produït fusta en tot l'any.

Des del 2016, per tant, la Massana és la parròquia que més fusta ha produït amb un total de 886 tones, seguida d'Encamp (486,24 tones), Sant Julià de Lòria (387 tones) i Andorra la Vella (310 tones). Per contra, les parròquies que han produït menys fusta en els darrers vuit anys a partir de l'aprofitament dels boscos han estat Canillo (189 tones), Ordino (148 tones) i Escaldes-Engordany (68 tones).