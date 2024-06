Els vols a Palma tornaran a la tardor i es faran tot el 2025

Palma serà la segona ruta estable de l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell després de la bona acollida dels vols programats durant el passat hivern. El Govern ha convocat el concurs internacional (ja publicat al BOPA) per iniciar la connexió amb Balears durant la tardor i mantenir-la durant tot l’any vinent i per renovar la línia amb Madrid, que caduca a final d’aquest any.

L’enllaç amb la capital espanyola serà per al 2025 i el 2026. El suport econòmic màxim que ofereix l’executiu a la companyia que en resulti explotadora és de 250.000 euros per als vols de Palma que es programin durant aquest any i d’1,6 milions per als de Palma i Madrid (800.000 euros per destinació) del 2025. La quantitat òbviament es rebaixarà si ho permeten les ocupacions dels trajectes.

El ministre portaveu, Guillem Casal, que va donar els detalls del concurs en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, va apuntar que l’aposta amb Palma es basa en els bons resultats de la prova pilot d’aquest hivern que “va ser econòmicament viable sense cap aportació del Govern” en assolir un 70% d’ocupació mitjana. Mantenir-la durant tot l’any vinent es planteja també com a prova pilot i permetrà “identificar els moments de l’any amb més afluència”. El requisit que s’imposa a les companyies és que ofereixin almenys dues freqüències setmanals, sense apuntar quins dies de la setmana han de ser. Serà el mateix concessionari qui ho marqui. No és així en el cas de Madrid, que s’especifica que s’ha de mantenir l’operativa amb els trajectes de divendres i diumenge. La tercera freqüència que s’ha plantejat en més d’una ocasió serà al criteri de les companyies que s’hi presentin decidir si la plantegen o no. En el cas de Madrid les dades d’aquest 2024 apunten a una ocupació mitjana del 54%. I en tots dos trajectes el mes de febrer va ser el de més volum de passatgers; una mitjana de seients ocupats del 81% a Palma i del 69% a Madrid. Les ofertes per explotar les dues línies es poden presentar fins al 8 d’agost. Air Nostrum és la concessionària de la línia a Madrid des de l’inici, el desembre del 2021, i també es va fer càrrec de l’operativa amb Palma.

L’aposta immediata és la capital balear i estabilitzar la ruta amb Madrid però el ministre portaveu va recordar que se segueix fent un procés d’avaluació per projectar noves destinacions per a les quals caldrà tenir en compte “la disponibilitat pressupostària”. Si hi ha o no partida per al 2025 es definirà ara que es començaran a treballar els comptes de l’exercici vinent.

PATRIMONI CULTURAL

El consell de minstres també va donar llum verda als ajuts econòmics a nou projectes de conservació del patrimoni cultural per un valor total de 192.776 euros.

MÉS

OBRA PÚBLICA

L’executiu va adjudicar el sistema de desencadenament d’allaus de la Coma de Ransol per prop de 300.000 euros i els treballs de pavimentació de la xarxa viària per tres milions.

ESCORXADOR

Poltrand reté la concessió de l’escorxador nacional que es renova a partir de l’1 de juliol i serà prorrogable anualment per un període de sis anys. L’adjudicació s’ha fet per 336.000 euros a l’any.

CONTRIBUCIONS EXTERIORS

L’executiu destina 170.000 euros a projectes de cooperació de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), de les Nacions Unides i del Consell d’Europa.