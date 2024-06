detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia va detenir dimarts a la nit un home de 31 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic per ús fraudulent de targetes bancàries per un valor de 1.200 euros. L’arrest es va efectuar arran d’una denúncia d’una perfumeria.