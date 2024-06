La Purito arriba a la 8a edició amb més de 1.600 inscrits

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una nova edició de La Purito, la vuitena, ja escalfa motors per a l'11 d'agost, data de celebració de la tradicional marxa cicloturista ideada per l'exciclista resident Joaquim Purito Rodríguez. Més de 1.600 participants de 18 països diferents ja han fet la inscripció i l'organització, tal i com va fer l'any passat, ha posat un topall de 2.000 ciclistes per assegurar el bon desenvolupament de la prova.

Enguany, el triple campió del món de ciclisme en ruta, Óscar Freire, serà el convidat VIP i l'exprofessional homenatjat durant la popular marxa, que tornarà a tenir tres recorreguts (115km, 80km i 30km) i on es pujaran sis ports; La Rabasa, La Gallina, La Comella, Beixalís, Coll d'Ordino i els Cortals d'Encamp.

En l'edició de l'any passat, el 94% dels inscrits eres turistes -majoritàriaments espanyols i catalans-, amb una mitjana d'un acompanyant i tres pernoctacions.