La Policia donarà suport a França durant el Tour i els Jocs Olímpics de París

La policia tornarà a donar suport a França en dos dels grans esdeveniments previstos per aquest estiu, el Tour i els Jocs Olímpics París 2024. Un comandament del Grup de Suport de Manteniment de l’Ordre i cinc agents es deplaçaran a l’Arieja, concretament a Plateau de Beille, el 13 i 14 de juliol, per col·laborar en les tasques de prevenció i seguretat del Tour de França. La policia informa que col·laborarà amb la Gendarmerie, que ha sol·licitat suport per la gran afluència d’espectadors a la zona. La policia francesa calcula més de 10.000 persones amb un nombre important de seguidors andorrans i espanyols.

D’altra banda, quatre agents i un comandament tècnics de la policia especialistes en desactivació d’artefactes explosius, defensa nuclear, radiològica, biològica i química (TEDAX-NRBQ) es traslladaran a Marsella per formar part del dispositiu dedicat a la recerca i neutralització de possibles artefactes explosius durant la celebració dels Jocs Olímpics. La policia ha informat que també aportarà un vehicle adaptat i el robot de desactivació d’explosius.