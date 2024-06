El nou Observatori del Comerç realitzarà una diagnosi del sector

Un estudi de diagnosi del comerç entre el 2019 i aquest any i enquestes a turistes centrades en l’àmbit comercial. Aquestes seran les dues primeres accions que durà a terme l’Observatori del Comerç, un organisme integrat per Andorra Turisme i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis que ara tot just comença a funcionar un cop les dues parts han signat el conveni de col·laboració que l’empara. El president de la Cambra, Josep Maria Mas, i el ministre de Turisme i Comerç i president d’Andorra Turisme, Jordi Torres, van rubricar ahir aquest acord que pretén impulsar la sostenibilitat del comerç, a través de la recopilació, l’anàlisi i la difusió de dades relacionades amb l’activitat comercial i turística.

L’Observatori del Comerç, liderat per la Cambra, tindrà com a funcions principals analitzar les dades recopilades per identificar tendències, oportunitats i desafiaments en el comerç al detall del país. Això inclou l’estudi de la competència, la demanda del mercat i altres factors que afecten el comerç. A més, s’elaboraran informes basats en les dades recopilades que es difondran a empreses, entitats públiques i altres parts interessades per ajudar-los a prendre decisions informades. L’Observatori del Comerç proporcionarà també un seguiment continu de l’evolució de les tendències en el sector de la venda al detall, contribuint així a una millor comprensió i adaptació a les dinàmiques del mercat.

Per la seva banda, les funcions d’Andorra Turisme inclouran compartir informació rellevant sobre dades turístiques i de comerç que puguin ser d’interès per a la Cambra i també per al sector empresarial.