Govern rebutja la proposta de Montaner per regular el cànnabis terapèutic

Govern ha emès un criteri desfavorable sobre la llei que va presentar Andorra Endavant per regular el comerç de CBD al país. Ho ha explicat el ministre Portaveu, Guillem Casal, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Casal ha exposat que el text del partit de Montaner és "genèric" per regular un sector que requereix moltes especificitats i control. A més, Casal ha recordat que Andorra es regeix per la legislació del 61, que reconeixia tots els derivats de la marihuana com a substàncies estupefaents dins d'una llista amb totes les drogues que es van considerar tòxiques llavors, incloent-hi el CBD, que es va descobrir anys després de l'elaboració del llistat.

Casal ha afegit també que la idea d'Andorra Endavant perquè la llei servís per fomentar l'economia del sector primari no funcionaria, ja que els pagesos no podrien realitzar les plantacions pel seu compte.

El ministre ha recordat també que el partit de Montaner va votar positivament a la proposta de regular el sector que va sortir durant debat d'orientació i ha convidat a Andorra Endavant i a la resta de partits a treballar conjuntament per obtenir una llei sobre el cànnabis.