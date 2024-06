Govern destinarà 3 milions d'euros en la pavimentació de la xarxa viària

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimecres, a proposta del titular de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, l’adjudicació de la campanya 2024 dels treballs de nova pavimentació o reforç de les calçades de les carreteres generals i secundàries i carrers.

L’adjudicació ha recaigut sobre l’empresa Paviments Asfàltics Andorrans per un import total de 2.999.875,77 euros. Govern ha informat que els treballs s’emmarquen en la voluntat de continuar millorant la seguretat a la xarxa viària i tenen un termini d’execució previst de 12 mesos.

Desencadenament d'allaus

Govern ha aprovat avui l’adjudicació dels treballs destinats a la instal·lació d’un sistema de desencadenament d’allaus a la CS-260 a la Coma de Ransol, a la parròquia de Canillo.

L’adjudicació ha recaigut sobre l’empresa Desplom per un import total de 298.422,08 euros i un termini d’execució de deu mesos. Les obres consisteixen en la construcció d’un sistema de detonació per a realitzar purgues de l’allau. Una actuació que farà que els equips del COEX puguin dur a terme treballs preventius a la zona i, d’aquesta forma, evitar els talls de la carretera a l’hivern.

Escorxador Nacional

El consell de ministres ha aprovat la renovació del contacte per a la concessió de la gestió dels serveis públics de l'Escorxador Nacional a l'empresa Poltrand per un import anual de 336.000 euros. La nova concessió s’iniciarà l’1 de juliol del 2024 i es podrà perllongar anualment fins a un període màxim de sis anys, previ acord del Govern.

L’adjudicació del servei té com a principal missió continuar oferint aquesta prestació essencial per poder permetre el continu desenvolupament del projecte de producció de Carn de Qualitat controlada d'Andorra, tal com ha informat Govern