Sala de part improvisada

detail.info.publicated Dolors Moreno Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Mare i filla seguien ahir al migdia a l’hospital en perfecte estat de salut. El naixement d’un fill sempre és un record inesborrable, però el de la Maitê serà d’aquells que no tan sols guardaran a la memòria els progenitors, Michele i Athos, també els qui van acabar presenciant una arribada al món inusual. I el pare s’ha decidit a explicar la història precisament per agrair a totes aquestes persones la seva ajuda: bombers, sanitaris i també el conductor de CityXerpa que era allà per dur-los a l’hospital i que ja no va haver de fer el trajecte.