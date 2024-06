Montaner retreu al fiscal general el seu passat polític

Si una paraula va repetir Carine Montaner en acabar la segona i darrera sessió del seu judici per presumpta revelació de secrets del sou de Ferran Costa, aquesta és “sorpresa”. Una sorpresa doble, que s’uneix sota el paraigua de la mateixa figura: la del fiscal general, Xavier Sopena. “Em sorprèn que vingui el fiscal general quan la instrucció no la va fer ell”, va comentar la líder d’AE instants després del judici en declaracions a la premsa. Un fiscal que “es va presentar a les eleccions anteriors de número nou de la llista nacional de Demòcrates”, va manifestar la consellera general, i que no va fer la instrucció perquè, tal com va confirmar l’advocat de Montaner, Alfons Clavera, els autes d’instrucció els havia realitzat el fiscal adjunt Borja Aguado. A més, la líder d’AE va apuntar que “parlem de separació de poders, però, és clar, hem de veure la vinculació política entre aquesta persona i el partit demòcrata”.

“El fiscal es va presentar a les eleccions anteriors de número nou de la llista nacional de DA”

Carine Montaner, Presidenta d’Andorra Endavant



L’altra sorpresa per a Montaner recau en el manteniment de la petició de pena del ministeri públic de dos anys de presó i dos més d’inhabilitació. “M’ha sorprès a nivell d’imatge de la Fiscalia perquè rectificar és de savis tenint en compte els fets”, va indicar la processada. Uns fets que, segons la consellera general va manifestar en el seu al·legat final, se sostenen en diverses branques, però, majoritàriament, en l’article 142 del reglament del Consell General –que ja advocava per fer públiques totes les retribucions dels consellers generals el febrer del 2019, un any abans de la suposada revelació de secrets de Montaner que Sopena va situar a inici de març, quan va tenir en el seu poder els fulls de cotitzacions del partit liberal. “A més, per l’acord de la junta de presidents del juny del 2020, la Llei de transparència del 2021, el codi de conducta del Consell i les recomanacions del GRECO, demano la meva immediata absolució”, va cloure la líder d’AE.

“L’article 142 no era suficient per evitar l’abús i acotar el concepte de l’ús de diners públics”

Carine Montaner, Presidenta d’Andorra Endavant



En la segona jornada del judici, en què no es va presentar cap testimoni i les dues parts van elevar a definitives les conclusions provisionals, la interpretació de l’article 142 va ser el principal punt de puntualitzacions entre defensa i Fiscalia. Per a Sopena, l’article 142 prova que “hi havia altres mecanismes per assolir les finalitats de transparència de la processada” i que “era tan fàcil amb només el fet d’impulsar la Llei de transparència sense incórrer en la revelació de secrets. Tant Montaner com Clavera van incidir que no s’ha provat que la líder d’AE filtrés a la premsa la informació i la consellera general va remarcar “les ganes que hi havia en l’àmbit polític de canviar el reglament del Consell General”, afegint que amb l’article “no era suficient per evitar l’abús i acotar el concepte de l’ús de diners públics”. Montaner també va remarcar que l’objecte de l’acusació és l’anomenada revelació de secrets, una idea que es contradiu amb l’article, “que deixa clar que els salaris eren públics”.

Un altre dels punts de col·lisió es va centrar en el debat semàntic entorn els diners públics i l’origen erroni i/o il·lícit d’una informació definida com a “secreta i reservada”, segons el fiscal general. Per al ministeri públic, la processada tenia “coneixement de l’origen il·lícit” d’una “informació reservada perquè no havia estat publicada enlloc”, fet que demostra que no tenia “dret” a accedir a ella i “de cap altra manera l’hauria pogut obtenir”, ja que “no tenia acreditació”. En la seva intervenció, Sopena va insistir que “els salaris amb diners públics han de ser públics, però aquests no estaven publicats”. Montaner, pel seu costat, va defensar que sí que tenia acreditació de la parapública i que l’error va ser “humà” de la CASS –un argument que va sostenir en la manca d’al·legació per part de la treballadora de la parapública quan li van obrir l’expedient disciplinari.

El tribunal va tancar la sessió anunciant que la sentència veurà la llum el 25 de juliol a les dotze del migdia.