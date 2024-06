Encamp reconeguda novament amb l’Escombra de platí

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Comú d'Encamp ha rebut novament “l'Escombra de platí” per part de l'Associació Tècnica per a la Gestió de Residus i Medi Ambient, ATEGRUS, membre de l'Associació Internacional de Residus Sòlids (ISWA) per la implementació de la “Campanya de control de tinença d’animals de companyia, recordant als propietaris els deures i obligacions a l’espai públic, i en especial per la mesura del genotipatge dels gossos mitjançant l’ADN caní que permet identificar als propietaris incívics i millorar la neteja de la via pública”, en paraules de l’organització.

ATEGRUS atorga cada dos anys els premis als organismes que més destaquen per les seves iniciatives ambientals. El jurat, enguany, ha valorat molts positivament el fet que la campanya de sensibilització hagi permès identificar el 83% dels propietaris d'animals mitjançant el genotipatge i un cop engegada la fase de recollida d’excrements en espais públics s’ha aconseguit identificar un 43% de les mostres recollides.

El conseller d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura, André Riba, ha agraït la feina de tot l'equip i ha recordat que el Pla s'ha pogut implementar gràcies a la unió de la majoria de comuns. També ha volgut recordar que cal continuar avançant perquè hi ha "tolerància 0 amb els propietaris incívics".

L'acte d'entrega del guardó ha tingut lloc en el marc de la Fira Internacional de l'Urbanisme i del Medi Ambient TECMA. El Comú ja va rebre el guardó de l'escombra de plata l'any 2010, l'escombra d'or el 2014, i la primera escombra de platí l’any 2018 i 2021.