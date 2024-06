Cultura Activa presenta la nova campanya per promoure l'ús de la llengua

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'entitat ha presentat la campanya "Si no em parles en català...", que pretén promoure l'ús de la llengua oficial i conscienciar els catalanoparlants de la importància de no canviar de llengua. En un comunicat, l'associació remarca la importància de no canviar de llengua, i asseguren que les conseqüències d'aquest gest són nefastes per l'idioma.

La campanya constarà de vuit vídeos que es publicaran a l'instagram de Cultura Activa i es farà ressò a la resta de xarxes socials de l'entitat. Cultura Activa ha anunciat que hi han participat residents d'Andorra de cinc països diferents que reclamen que els ciutadans els hi parlin en català per integrar-se. El primer vídeo que ha engegat la campanya està protagonitzat per en Pavel, un emprenedor rus que viu al Principat.