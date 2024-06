Comença el judici a Carine Montaner

Carine Montaner afronta avui la primera jornada del judici acusada d'un delicte de revelació de secrets per fer públic el salari de Ferran Costa. La vista oral a Tribunal Superior s'ha iniciat a les 9.30 hores i es preveu que hi pugui haver una segona sessió demà.

La Fiscalia demana per a la presidenta d'Andorra Endavant dos anys de presó condicional i dos d'inhabilitació a més d'una indemnització de 64.048 euros per facilitar la informació sobre la remuneració del conseller liberal. La vista comença amb la declaració de Montaner i està prevista la compareixença com a perjudicat de Ferran Costa i com a testimonis de Carmen Rejon, Laia Elias, Aurora Leon, Caterina Vaz, el liberal Manaan Aouraghe i de polítics que tenien responsabilitats quan la processada els va passar la informació. El Superior ha convocat als consellers David Montané, Carles Naudi, Maria Marticella, els ministres Raúl Ferré, Ladislau Baró, i Mònica Bonell, l'éxlíder del PS, Pere López, la consellera Susanna Vela, el síndic general Carles Ensenyat, i l'expresident del grup parlamentari de terceravia, Josep Pintat, a més d'Oliver Alis, Eva López, Joan Carles Camp i Jordi Gallardo.

La causa es va iniciar per la denúncia de Ferran Costa que després va retirar l'acusació i el procediment judicial ha continuat per part de la Fiscalia.