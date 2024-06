Nou intent per acordar els límits al Planell de la Tossa

El conflicte entre Andorra i Espanya per delimitar la frontera a la zona del Planell de la Tossa, a la parròquia de la Massana, arran del parc solar per subministrar electricitat l’estació d’esquí de Vallnord-Pal Arinsal arriba aquest juny a la tercera temporada del serial. Una vegada acabi l’època del desglaç, un equip de tècnics dels ministeris d’exteriors i de territori del Principat, conjuntament amb altres de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) espanyol i agents rurals catalans reprendran les prospeccions sobre el terreny per concloure l’estudi que definirà la frontera entre Andorra i Espanya (Lleida) que impulsen els governs d’ambdós països. És la represa del treball de camp que l’any passat ja van dur al límit amb l’Alt Urgell i que aquest any ho faran al límit de frontera amb la Cerdanya.

El crit d’alerta el van donar els Agents Rurals amb un informe del novembre del 2021 que avisava que la infraestructura elèctrica andorrana invaïa 16.000 metres quadrats que, segons la cartografia de Catalunya i de l’estat espanyol, són de la comarca de l’Alt Urgell. Del total de 22.000 metres quadrats de les instal·lacions, un 75% estaria en terreny forestal propietat d’Os de Civís, que forma part del Parc Natural de l’Alt Pirineu i de la Xarxa Natura 2000, mentre que només 5.130 metres quadrats serien a Andorra.

Dos mesos més tard de l’informe, les autoritats andorranes i espanyoles van crear una comissió de treball per marcar la frontera administrativa, una feina que va desenvolupar en l’encàrrec d’un informe tècnic a meitats de maig d’aquell any sorgit com a proposta de la primera taula de reunió. L’anàlisi, de la qual encara no hi ha cap conclusió, es basa en un estudi de tota la documentació que hi ha, tant municipal com notarial, a més del treball de camp. La darrera reunió de la comissió bilateral es va fer aquest mes de març i es va emplaçar les dues parts a realitzar las tasca sobre el terreny.

Precisament al mateix temps de la creació de la taula de treball entre Andorra i Espanya, el gener del 2022, el camp solar de l’estació d’esquí de Pal-Arinsal va començar a generar energia. La infraestructura, de la companyia elèctrica Nord Andorrà, va suposar una inversió de 2,2 milions d’euros. Compta amb 5.300 plaques, genera una producció anual de 2.400.000 kWh i suposa més del 40% del consum de Pal i Arinsal. Les dades públiques d’aquell any –el darrer en què s’informa del consum de renovables– van indicar que un 38% era eòlica, un 24% hidràulica i un 4% solar. Amb l’objectiu d’assolir la sobirania energètica, l’administració central s’havia marcat com a fita d’un 33% d’autonomia el 2030, que pel 2050 vol que augmenti i s’arribi fins al 50% –impulsat sobretot per les obres del pla sectorial eòlic de Maià, que aportaran un 10% més, passant del 21% actual al 31%–.

