L’oposició carrega contra la demora del registre de la bretxa salarial

L’oposició a l’uníson carrega contra Govern per la demora en l’aparició del registre de la bretxa salarial. “Demanem a Govern un exercici de seriositat i compliment de les obligacions del legislatiu”, va comentar el líder de l’oposició, Cerni Escalé. En el mateix sentit va referir-se la presidenta del grup parlamentari del PS, Judith Casal, que es va expressar visiblement empipada al·legant que “és un clam general cap a Govern perquè faci el maleït favor de complir les lleis i els terminis del legislatiu”. Per la seva part, la líder d’Andorra Endavant, Carine Montaner, va manifestar que “ja no ens sorprèn res, trobem que hi ha passotisme en alguns temes”.

La demora que ha trigat a crear-se el registre públic de les dades sobre la bretxa salarial ha estat d’un any i mig. La Llei 6/2022 d’igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes estipulava que el Govern tenia un termini màxim de sis mesos per engegar la plataforma des de l’entrada en vigor de la llei, que va ser del 21 d’abril del 2022, és a dir, que el termini arribava fins al 21 d’octubre del 2022. No va ser fins dos anys després, el 30 d’abril del 2024, que el registre va prendre forma.

Tots tres parlamentaris també coincideixen que la dilació en temps és una pràctica corrent de l’executiu. El líder de Concòrdia va comentar que “passa massa sovint que Govern incompleix la previsió dels reglaments de les lleis, moltes de les quals provenen del mateix DA”, i es va preguntar, irònicament, “com ha de complir la ciutadania amb les lleis si Govern les incompleix?” –el mateix dubte va assaltar Casal, que troba “sistemàtic” l’incompliment dels terminis. Montaner, per la seva part, també va comentar que “tot es dilata en el temps”.

No obstant això, des de l’ADA avisen que el problema rau en el fet que “la secretaria d’Estat d’Igualtat hauria de tenir més recursos, treballen en molts temes alhora”, va indicar la presidenta de l’associació, Mònica Codina. Codina va apuntar que sol·licitaran per al pressupost de l’any vinent més inversió en aquest sentit i va remarcar la importància del registre, ja que “amb les dades de l’administració, el 70% de les treballadores són dones i el 60% dels càrrecs directius els ocupen els homes”. Del mateix parer és la secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones, Montserrat Ronchera, per a qui “feia i fa falta” el registre, el qual és “bàsic” per conèixer la realitat de les empreses privades quant a la situació salarial de les dones, ja que “fins ara no hi havia estadístiques que ho poguessin demostrar”.

Un altre punt comú entre agents socials i polítics resideix a ressaltar que si l’executiu ha anat tard no tenen dret de demanar una major celeritat a les empreses. Troben “lògic” que el Govern estengui els terminis per tal de carregar menys les empreses.