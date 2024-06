detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Carine Montaner ha respost al ministre Guillem Casal que si passa la proposició de llei que ha presentat per regular el CBD li tocarà al Govern "pencar, perquè fa molts anys que es parla del CBD i no veiem cap resultat, i suposo que teniu molts informes". La presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant ha contestat així aquest matí en un missatge de vídeo al titular d'Agricultura que ahir va afirmar que el text de Montaner era "perillós, frívol i oportunista" perquè només té sis pàgines amb sis articles i quatre disposicions finals i perquè l'ha fet públic pel cas del jove empresonat per portar flors de cànnabis. La consellera critica Casal per fer aquestes declaracions sobre l'oportunisme de la proposta i afirma que "ja es veu que el senyor ministre no és el que està a la presó per una substància que no és il·lícita".

Montaner defensa que la proposta "és una llei molt generalista que envia la pilota al Govern, el Govern haurà de guanyar-se el sou" i explica que els diferents ministeris hauran de fer reglaments en base a la regulació europea, del que diuen les agències del medicament, "tampoc inventaran la roda del molí". La líder d'Andorra Endavant remarca que la regulació s'ha de fer amb reglaments perquè és molt més fàcil adaptar-los a l'evolució del sector, ja que el del CBD "és un sector que evoluciona molt ràpid". I anuncia que demanaran a l'executiu tots els informes que tingui sobre la regulació del cànnabis terapèutic.