Les matriculacions de vehicles baixen prop d'un 24% al maig

Les matriculacions de vehicles al maig han estat 329, el que suposa una caiguda del 23,8% respecte als 432 del maig del 2023, segons publica Estadística. El recull indica que la baixada afecta tots els tipus de vehicles, amb un descens del 50% en el grup d'altres, del 26,6% en motocicletes i ciclomotors, del 22,4% en turismes, i del 17,5% en camions i camionetes.

Estadística detalla que per tipus de combustible les operacions que més s'han reduït són les dels vehicles de gasoil, amb un 26,5%, i els de gasolina, amb un 20,3%. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, aquest mes se n'han matriculat 9, 8 menys que el maig de l'any passat. Quant als diferents tipus de vehicles híbrids, se n'han matriculat 50, 21 menys que a l'any anterior. I de vehicles sense carburant hi ha hagut 8 operacions, dues unitats menys que fa un any.

L'informe indica que les matriculacions de vehicles acumulades aquest any ascendeixen a 1.541, el que representa un descens del 13,4% en comparació amb els primers cinc mesos del 2023 quan es van assolir 1.780 vendes als concessionaris. L'única categoria que mostra una variació positiva és la de camions i camionetes (12%). La resta de categories mostren variacions negatives: els turismes cauen un 20,6%; les motocicletes i ciclomotors un 2,5% i el grup d'altres baixa un 7,5%.

El resum dels darrers dotze mesos mostra que les matriculacions totals han estat 3.802, un 15,1% per sota del total del mateix període anterior, en el qual es van matricular 4.479 vehicles.