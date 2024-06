L’Unicef obre fins demà els Encants per recaptar fons per a Madagascar

Roba a Els Encants, en un racó on es poden veure fotografies del projecte de l'Unicef a Madagascar.ANA/M.F.

Unicef Andorra va arrencar ahir una nova edició dels Encants, que estaran oberts fins demà al migdia al centre Embassy. La data d’inici va fer-se coincidir amb el Dia mundial del medi ambient, atès que es tracta d’una iniciativa solidària, però que també vol donar una segona vida als productes a la venda. Els diners recaptats es destinaran a la construcció d’ecopobles a Madagascar, tal com va emfasitzar la presidenta de l’Unicef Andorra, Marianela Vila, en declaracions a l’agència ANA. Es tracta d’una iniciativa a quatre anys vista que necessita una inversió de 400.000 dòlars i que es “finança pràcticament” amb els diners que es fan arribar des d’Andorra. Vila va recordar que a l’anterior edició dels Encants, la d’hivern, es van recaptar 16.000 euros. Als Encants es pot trobar roba i complements de segona mà, però també productes nous cedits per empreses i particulars que hi col·laboren.