Creand Crèdit Andorrà rep el premi a millor banc digital

Creand Crèdit Andorrà ha estat premiat com millor banc digital i en RSC del 2024 a Andorra per la publicació financera Global Banking & Finance Review, segons ha anunciat avui. L'entitat destaca que el guardó reconeix els programes de digitalització i sostenibilitat que impulsa el pla estratègic del banc i remarca que la proposta de banca digital és apostar per eines que impulsin el servei al client a través dels nous canals digitals, millorant l'experiència dels usuaris.

L'entitat ressalta que el 59% dels clients són digitals i més d'un 57% d'operatives de la banca online es fan a través del mòbil, i que s'ha arribat a les 120.000 operatives mensuals a la banca online durant el 2023. I assenyala que ha llançat una nova app "que millora exponencialment l'experiència d'usuari, especialment a través dels mòbils".

Creand Crèdit Andorrà explica que en l'àmbit de la sostenibilitat el premi "avala el pionerisme del banc en aquesta matèria" en la qual es va avançar durant el 2023 per impulsar aspectes ambientals, socials i de governança en el negoci i internament a l'entitat.