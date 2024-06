L'APDA i la CASS creen un document alternatiu a l'extracte de punts

L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) i la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) han desenvolupat un document que recopila informació sobre els ingressos i la base de cotització dels ciutadans com alternativa al tradicional extracte de punts de jubilació. Segons informa l'APDA i la CASS en un comunicat, l’objectiu és eliminar informació no relativa a l’acreditació de la solvència de l’interessat, com la data de naixement o d’afiliació a la CASS, els punts acumulats o el règim de cotització. Tot plegat amb la finalitat de complir amb la Llei Qualificada de Protecció de Dades (LQPD), la qual marca que les dades han de ser sempre adequades, pertinents i limitades en relació amb la finalitat per la qual es tracten.

El nou document conté informació rellevant que s'emetrà sota un pseudònim, a més d'un extracte de la vida laboral en què se censura el nom de les empreses on ja no cotitza la persona interessada. També, s’ha acotat el document als últims 36 mesos per considerar-se suficient per al seu ús general. Amb la creació d’aquest document també es pretén reduir el risc de vulneració dels drets de les dades personals i, molt especialment, la suplantació d’identitat.

El nou informe s’ha denominat “Cetificat acotat d’ingressos/base de cotització i vida laboral” i es pot demanar a les oficines de la CASS o descarregar des de la pàgina web de la CASS en l’apartat privat de l’assegurat: https://www.cass.ad/acces-cass-online.